SG II feiert den Aufstieg

Sport in aller Kürze.

Basketball: Wieder kein Sieg für die 2. Mannschaft des Remscheider SV in der Bezirksliga. Gegen den TV Ratingen gab es eine vermeidbare 58:65 (35:36)-Niederlage. Dabei hatte es vor allem nach dem starken dritten Viertel (18:9) gut ausgesehen. Doch dann lief fast nichts mehr zusammen. Punkte: T. Heinrichsmeyer (18), Charalampidis (11), Herbers (10), Abrahams (8), Fichte, Franke, Osenberg (je 2), Zimmermann, Schützeberg, Middelhoff, Rosebrock, Stanojevic (je 1).

Badminton: Durch einen 7:1-Erfolg über den SSV Lützenkirchen III wahrte die SG Wermelskirchen/Wipperfürth ihre Chance auf Platz zwei in der Bezirksklasse und freut sich nun auf das Derby gegen die SG Wermelskirchen/Hückeswagen. Punkte: Neugebauer, Post, Hermann, Fischer/Kneib, Post/Höfer, Neugebauer/Hermann und Fischer/Höfer. Die Zweite hat vorzeitig die Rückkehr in die Bezirksklasse perfekt gemacht. Daran beteiligt: Mayer, Kneib, Goos, Wallitschek, Ebinghaus, Bekendam, Hermann, Krägenbrink.

Tischtennis: In der Verbandsliga waren die Frauen des TB Groß-Ösinghausen, personell gebeutelt, beim 2:8 beim TTC Wuppertal chancenlos. Punkte: Otto, Birkenbeul. Hingegen siegten die Männer des TBÖ in der Bezirksklasse mit 9:6 beim TTC Benrath. Punkte: Klasberg, Stadler, Gembalczyk (je 2),, Pies, Lies, Müller/Stadler. Überraschend mit einem 9:6-Sieg kehrte der CVJM Lüttringhausen in der Bezirksklasse vom TB Hückeswagen zurück. Beide waren ersatzgeschwächt. Punkte. Karthaus, Blondrath (je 2), Schöps, Strecker, Manß, Beran, Manß/Beran. -ad-