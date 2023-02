SG hofft auf viele Punkte

In den vergangenen beiden Jahren konnten die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Schwimmerinnen und Schwimmer ob der Coronapandemie nicht stattfinden. An diesem Wochenende geht es nach einer dreijährigen Pause nun endlich wieder los. Die SG Remscheid ist mit einem Männer- und einem Frauenteam im Bezirk Rhein-Wupper an diesem Samstag in Leichlingen in Einsatz. Neben den Gastgebern misst sich die SG dort mit Mannschaften aus Solingen und Düsseldorf. Die restlichen Teams treten am Sonntag in Rheinhausen an. Sämtliche geschwommene Zeiten werden in Punkte umgewandelt. Daraus ergibt sich dann eine Rangliste der Clubs.