HGR setzt auf den Klassenerhalt

HSG Bergische Panther II und der HC Wermelskirchen präsentieren sich runderneuert. Rade/Herbeck hat aufgerüstet.

Von Peter Kuhlendahl

Einige Fans werden sich beim ersten Auftritt ihrer Clubs zunächst einmal die Augen reiben. Wenn es am kommenden Wochenende auch ab der Regionalliga abwärts auch endlich wieder um Tore und Punkte geht, ist ein Blick auf die Aufstellungen oft unabdingbar. Einige Vereine präsentieren sich in der Saison 2019/20 ziemlich runderneuert. Wie zum Beispiel die 2. Mannschaft der Bergischen Panther und der HC Wermelskirchen, der ein völlig neues Gesicht hat. Andere setzen dagegen auf ihre bewährten Kräfte. Ob dies mit ihren Zielen in Einklang zu bringen ist, wird sich bereits in ein paar Wochen zeigen.

REGIONALLIGA

HG Remscheid

Zugänge: Tobias Bonekämper, Yannick Faust (beide HSG Bergische Panther II), Florian Hinkelmann (LTV Wuppertal), Moritz Mettler (ATV Hückeswagen).

Abgang: Mateusz Dobrolovicz (Ziel unbekannt).

Trainer: Frank Berblinger und Jörg Müller (anstelle von Lukas Steinhoff).

VERBANDSLIGA

HSG Bergische Panther II

Zugänge: Tobias Hanke, Christian Pake (beide SG Langenfeld II), Moritz Knippert (HC Wermelskirchen), Yannick Funccius, Tobias Radermacher, Frederic Kraus (alle A-Jugend, Bergischer HC), Sebastian Kotthaus (eigene A-Jugend).

Abgänge: Tobias Bonekämper, Yannick Faust (beide HG Remscheid), Arne Schmidt (HG Remscheid II), Marius Franken, Tim Festag (beide HSG Radevormwald/Herbeck), Daniel Blum (Solinger TB), Rene Lemke, Stefan Hampel (beide Ziel unbekannt), Niklas Sichelschmidt (Ende der Laufbahn, Stand-By), Jens Schnellhardt (Ende der Laufbahn).

Trainer: Alexander Zapf und Christian Schmitz (anstelle von Frank Berblinger).

LANDESLIGA

ATV Hückeswagen

Zugänge: Sascha Siebert (SV Wipperfürth), Pascal Tholl, Roman Göhlich, Leon Küpper, Arne Höhfeld (alle eigene 2. Mannschaft bzw. eigene Jugend).

Abgänge: Moritz Mettler (HG Remscheid), Lukas Graf (eigene 2. Mannschaft), David Moraczewski, Thomas Gusek (beide Ende der Laufbahn).

Trainer: Sebastian Mettler (wie bisher).

HSG Rade/Herbeck

Zugänge: Roman Warland (TuS Volmetal), Marius Franken, Tim Festag (beide HSG Bergische Panther II), Frederic Seifert (TB Wülfrath), Max Schlüter, Nils Unger (jeweils nach einer Pause), Pascal Jäschke (HG Remscheid II), Jan Beck (HSG Gevelsberg-Silschede), Jan Kevenhörster (eigene Jugend).

Abgänge: Marcus Hengstwerth (2. Mannschaft), Jannis Huckenbeck (studienbedingte Handballpause), Simon Broch (Ende der Laufbahn, aufgerückt in den Trainerstab).

Trainer: Björn Frank (wie bisher).

HC Wermelskirchen

Zugänge: Norman Tiede (TV Witzhelden), Damian Franecki, Florian Reisdorf, André Weber, Lukas Hedderich, Julian Benscheidt (alle eigene 2. Mannschaft), Nils Siebert, Fabian Stöcker, Finn Hebbecke (alle eigene A-Jugend).

Abgänge: Moritz Knippert (HSG Bergische Panther II), Markus Schellhorn, David Peters, Felix Jedamzik (alle Ziel unbekannt), Florian Streit, Manuel Wichert, Jens Cornelsen, Niklas Empersmann (alle TV Witzhelden).

Trainer: Björn Sichelschmidt (anstelle Shahrokh Rezaloo).

HG Remscheid II

Zugänge: Arne Schmidt (HSG Bergische Panther II), Nils Schneppel (A-Jugend Bergischer HC), Joscha Saalmann (reaktiviert, eigene 1. Mannschaft).

Abgang: Pascal Jäschke (HSG Radevormwald/Herbeck).

Trainer: Jacek Krajnik (wie bisher).

HSG Bergische Panther III

Zugänge: Jonas Jeschke, Moritz Gwosdz (eigene A-Jugend).

Abgänge: Raik Flemm (TuS Opladen II), Sebastian Kotthaus (eigene 2. Mannschaft).

Trainer: Boris Komuczki (wie bisher).