Serkan Özkan ist der Süder Königstransfer

Das Gesicht des A-Kreisligisten TuRa Süd verändert sich in der Winterpause erheblich. Der Aufsteiger, der nach 19 Spielen starke 28 Punkte auf dem Konto hat und den neunten Platz beleg, meldet folgende Neuzugänge: Ertugrul Hacisalihoglu, Maxi Spataro (beide TS Struck), Ufuk Karatas (nach langer Pause, zuletzt Türkiyemspor), Luciano Franciosi (nach langer Pause, zuletzt Hastener TV) und Serkan Özkan (zuletzt BV Burscheid). Letztgenannter ist so etwas wie der Königstransfer, ist nach einer Tätlichkeit bei seinem Ex-Club und nachfolgendem Sportgerichtsentscheid aber noch monatelang gesperrt. Trainer Hakan Hacisalihoglu kündigt an: „Zudem ist bei uns noch eine Überraschung im Gespräch.“ Man sei dabei, schon den Kader für die Spielzeit 2023/2024 aufzubauen und zu gestalten.