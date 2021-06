Die Serientäter schlagen wieder einmal zu

Andrew Lux und Matthias Schramm gewinnen zum dritten Mal in Folge den Titel im Doppel bei der EM.

Von Andreas Dach

Mittlerweile haben sie ein Abonnement auf den Titel. Zum dritten Mal in Folge haben Andrew Lux und Matthias Schramm im Tennis-Doppel bei den Herren 35 die Europameisterschaft gewonnen. In Seefeld/Tirol setzten sie sich im Finale mit 6:1 und 6:4 gegen einen Spieler aus Malta und einen aus Österreich durch.

Wer nun glaubt, dass den beiden Remscheidern, die früher gemeinsam in der Jugend des SC Rot-Weiß gespielt haben und die mittlerweile bei Blau-Weiß Elberfeld in der Niederrheinliga (Herren 30) dem Filzball nachjagen, den Erfolg geschenkt bekommen haben, unterliegt einem Irrglauben. Man werfe nur einen Blick auf das Halbfinale. „Da“, sagte Andrew Lux, „hatten wir unsere stärksten Gegner.“ Zwei Polen machten den erfahrenen Bergischen das Leben arg schwer. Letztlich setzten sich Lux (wohnt mittlerweile in Düsseldorf) und Schramm (in Wuppertal zu Hause) aber mit 6:1, 3:6 und 10:4 – im Champions-Tiebreak – durch.

Beide unterlagen im Einzel einem starken Tschechen

Das Doppel war favorisiert in die Spiele gegangen und den hohen Vorschusslorbeeren gerecht geworden. Sie kennen sich halt seit Jahrzehnten aus dem Effeff, sind eingespielt wie kaum ein anderes Duo. Im Einzel drang der 38-jährige Lux bis ins Finale vor, unterlag dann dem Tschechen Jan Hejtmanek in drei Sätzen. Schramm (36. Jahre) hatte bereits im Halbfinale gegen den Osteuropäer die Segel gestrichen.

Kaum vorstellbar: Unmittelbar nach Beendigung der viertägigen Titelkämpfe fuhren die beiden zurück ins Bergische Land, um dort an einem Wintermedenspiel der Elberfelder teilzunehmen. „Wir standen pünktlich um 19.30 Uhr in der Halle“, berichtete Lux freudig.

Und wie geht es weiter mit den beiden? Schon am Freitag sind sie wieder im Einsatz, müssen aber nicht so weit reisen. In Essen finden die Internationalen Deutschen Meisterschaften statt. Lux und Schramm sind fürs Einzel und fürs Doppel gemeldet.