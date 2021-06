Tolle Leistungen bei der Deutschen Kurzbahn-Meisterschaft im Sportbad

Dort fanden von Freitag bis Sonntag die Deutschen Kurzbahnmeisterschaften der Schwimmerinnen und Schwimmer mit Handicap statt. Und von Beginn an hauten die Aktiven so richtig einen raus und stellten zahlreiche nationale, Welt- und Europarekorde in den unterschiedlichen Klassen auf. Wie die amtierenden Weltmeister Verena Schott (l.) und Elana Krawzow aus Berlin sowie der Leverkusener Taskio Engel. Ein großes Lob aller Aktiven ging auch wieder an die SG Remscheid, die mit zahlreichen Helfern für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung sorgten. Ein ausführlicher Bericht folgt. pk