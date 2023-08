Dirk Haibach rockt die Masters in Bochum

Remscheid./Bochum. Die Brustdistanzen im Schwimmen – das sind seine. Hatte der Remscheider Dirk Haibach, der für den SC Solingen startet, im März bereits in Düsseldorf über 200 Meter gewonnen, so legte er am Wochenende bei den NRW-Meisterschaften der Masters in Bochum in der Altersklasse 60 noch einmal nach. Auf der kürzeren Strecke über 50 Meter hatte er im Freibad Wiesental mit einer Körperlänge die Nase vorne. Noch viel deutlicher wurde es über die 100 Meter: Haibach siegte in einer Zeit von 1:23,66 Minuten, hatte damit elf (!) Sekunden Vorsprung. Der Remscheider war sich sicher: „Da ist noch viel Luft nach oben.“