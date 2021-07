Die Schwanen-Halle ist ein gutes Pflaster

Die HSG Bergische Panther gewinnt ihr erstes Spiel in der neuen Umgebung. Der Drittligist macht es aber immens spannend.

Von Andreas Dach

+ Zuvor gab es eine von Jochen Lorenz (v. l.) moderierte Talkrunde mit Norbert Galonska, Rainer Bleek und Hans-Jürgen Middendorf. © Holger Battefeld

Willkommen in der Schwanen-Halle, HSG Bergische Panther. Das Debüt des Handball-Drittligisten in Wermelskirchen ist geglückt. Dass der 27:26 (14:10)-Erfolg gegen die SG VTB/Altjührden angesichts der megaspannenden Schlussphase ein wenig glücklich ausfiel, ist ein Aspekt. Viel wichtiger war aber das, was der TuS-Vorsitzende Norbert Galonska ausdrückte: „Handball ist coming home.“

Ja, der Spitzenhandball ist nach Wermelskirchen zurückgekehrt. Dorthin, wo früher der WTV und der TuS gezaubert haben. Die Kooperation von Burscheider TG, TG Hilgen und seit Saisonbeginn auch dem TuS Wermelskirchen trägt (immer mehr) Früchte. Drei Heimspiele in Folge werden nun am Schwanen ausgetragen, wo das Angebot beim ersten Anlauf gleich super angenommen wurde.

Panther kommen mit einem blauen Auge davon

+ Einwurf von Andreas Dach

Die Halle war voll. Nicht bis auf den letzten Platz gefüllt, aber eben doch so, dass Panther-Boss Hans-Jürgen Middendorf sagen sollte: „Wir haben alles richtig gemacht.“ Zwar hätte man sich eine aus Sicht des Gastgebers entspanntere Partie gewünscht, aber unter dem Strich stand, was ein tief durchpustender Trainer Marcel Mutz wie folgt ausdrückte: „Wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen.“ Die Gäste aus dem niedersächsischen Friesland waren nach einer furiosen Aufholjagd drauf und dran, mit dem Abpfiff den Ausgleich zu machen. Der wäre angesichts der großen Moral noch nicht einmal unverdient gewesen. Dumm nur, dass der letzten Aktion ein Schritt in den Kreis vorausgegangen war. Den ahndeten die Schiedsrichter. Zurecht, wie der an der Aktion beteiligte Jens-Peter Reinarz bestätigte: „Der Kreisläufer hat eindeutig hinter der Linie gestanden.“

In der 33. Minute steht es 17:10 für den Gastgeber

Puuhhh, was für ein Schlussakkord. Viel länger hätte die Partie nicht dauern dürfen, in welcher die Panther 45 bis 50 Minuten lang eigentlich ziemlich viel richtig gemacht hatten. Die „neue“ Spielstätte schien sie nur zu Beginn ein wenig zu hemmen, als sie mit 3:5 im Hintertreffen waren. Dann arbeiteten sie sich Minute für Minute besser ins Spiel, was auch mit einer sehr aufmerksamen Deckung zu tun hatte. Zur Pause hatte die HSG die Nase schon mit vier Toren vorne, nach einem Blitzstart in Hälfte zwei (17:10, 33.) sogar noch deutlicher.

Was sollte gegen einen Gegner noch passieren, der aktuell einen Abstiegsrang bekleidet? Nun, eine ganze Menge. Wie zum Beispiel das Ausscheiden von Max Weiß, der sich während der letzten Minuten mit einem Eiswürfel das linke Knie kühlen musste. „Das ist bei einer Sperre passiert“, berichtete der ehemalige BHC-Spieler. „Ich hoffe aber, dass es nicht so schlimm ist. Jedenfalls kann ich ja gehen.“ Aber nicht spielen, was in der Hektik immer mehr zum Tragen kam.

SCHEMA TORE Wolter (9), Weiß, Hinkelmann, Zapf (je 3), Reinarz (3/3), Jesussek, Arnaud (je 2), Ueberholz, Blum (je 1). TORFOLGE 3:5 (13.), 6:5 (17.), 10:8 (25.), 14:10 (HZ), 17:10 (33.), 19:13 (37.), 20:15 (40.), 23:19 (45.), 25:25 (58.), 27:26 (Endstand). ZUSCHAUER Knapp 500 in der Schwanen-Halle.

Auch Justus Ueberholz konnte bei seinem Comeback noch nicht für die nötigen Akzente sorgen. Angesichts seiner monatelangen Verletzungspause war das auch nicht zwangsläufig zu erwarten gewesen. Immerhin gelang ihm der wichtige Treffer zum 26:25, welcher dazu beitrug, dass sich die Panther die Butter nicht komplett vom Brot nehmen ließen. Es war spannend, und es blieb spannend. Bis die Schiedsrichter genau hinguckten. Die Panther können in der Schwanen-Halle gewinnen. Was doch schon mal eine sehr feine Erkenntnis ist.