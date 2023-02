Schütte ist wieder ein Panther

19-Jähriger kommt zum Drittligisten zurück.

Wir hatten angedeutet, dass es so kommen könnte. Jetzt haben die Bergischen Panther die Rückkehr des Eigengewächses bestätigt: Conner Schütte wird in der Spielzeit 2023/2024 wieder für den Handball-Drittligisten spielen. Der 19-Jährige kehrt vom VfL Gummersbach II zurück, wo seine Zeit nicht von Glück geprägt gewesen war. Eine Schulterverletzung plus Operation hatte ihn lange aus dem Verkehr gezogen. Jetzt unternimmt er einen neuen Anlauf bei dem Club, bei dem er bereits in der vorletzten Saison (mit Zweitspielrecht/A-Jugend des HC Düsseldorf) zu Einsätzen gekommen war.

Das Spiel der Panther gegen die HSG Krefeld am Freitag um 20 Uhr in der Max-Siebold-Halle wird voraussichtlich vor ausverkauftem Haus stattfinden. Tickets im Vorverkauf gibt es bei: Intersport Middendorf in Wermelskirchen und bei Waerder & Lorenz (Dünnweg 57, Burscheid).-ad-