Schröder wechselt – auch die Position

Interview der Woche mit Footballer Tom Schröder, der seinen Amboss schweren Herzens verlassen hat.

Von Fabian Herzog

Eigentlich in den vergangenen Jahren unvorstellbar, aber scheinbar Realität: Ist es richtig, dass Tom Schröder und der AFC Remscheid Amboss getrennte Wege gegangen sind?

Tom Schröder: Das ist tatsächlich so, ja genau. Nach 13 Jahren beim Amboss bin ich zu Zweitligist Langenfeld Longhorns gewechselt.

Wie ist es dazu gekommen?

Schröder: In der vergangenen Saison war ich ja lange verletzt. Im Spiel gegen Aachen habe ich mir einen Muskelbündelriss zugezogen, als mir ein Gegenspieler mit seinem Helm gegen mein Bein gesprungen ist. Da konnte ich drei bis vier Monate keinen Sport treiben. In dieser Zeit hat mich unter anderem Langenfeld kontaktiert, ob ich mir nicht vorstellen könnte, dort als Tight End zu spielen. Im November war ich dann beim Teammeeting, was mir gut gefallen hat. Deswegen bin ich auch zum Training gegangen, wo ich gemerkt habe, dass die Jungs richtig cool drauf sind. Danach habe ich mich dazu entschlossen, dort hin zu wechseln.

Aber Moment: als Tight End? Beim Remscheid Amboss haben Sie die Mannschaft eigentlich immer als Quarterback auf das Feld geführt.

Schröder: Tatsächlich habe ich in Remscheid auch schon mal in der Defense gespielt, als Jonas Kronenberg oder Sean Willix die Quarterback-Position bekleidet haben. Aber ich wollte eh auch mal eine andere Position ausprobieren. Und ich muss sagen: Es macht mir Spaß, auch mal Routen zu laufen und Bälle zu fangen. Das ist mal was anderes. Dabei ist meine Größe von 2,03 Metern natürlich ein Vorteil. Genau wie die Tatsache, dass ich nicht der Zimperlichste bin.

Apropos groß: Wie extrem ist denn die Umstellung auf eine neue Position?

Schröder: Natürlich ist es eine Umstellung. Deswegen schaue ich mir auch viele Videos an und muss mich da reindenken. Aber dadurch, dass ich jahrelang als Quarterback gespielt und zur Tight-End-Position gepasst habe, weiß ich, wie die Laufwege sind und wo geblockt wird.

Es dürfte Ihnen aber alles andere als leicht gefallen sein, das Stadion Reinshagen zu verlassen, oder?

Schröder: Definitiv. Meine Verbundenheit zum Amboss ist und war immer groß. Dort habe ich das Footballspielen gelernt, dort habe ich meinen Freundeskreis. Weil es immer wieder Angebote gab, hatte ich zwischendurch schon mal mit dem Gedanken gespielt, mich zu verändern. Aber ich habe es beim Amboss eben auch immer sehr genossen, mit meinen Freunden zu spielen. Deswegen ist mir die Entscheidung schon sehr schwergefallen. Der Zeitpunkt war jetzt aber eben genau der richtige. Mit 30 geht man nicht mehr in die 2. Liga. Und der Reiz, dort zu spielen, ist definitiv da.

Ein paar Monate sind Sie nun schon in Langenfeld. Was haben Sie für Unterschiede festgestellt?

Schröder: Grundsätzlich ist das schon ein anderes Level. Alleine das Training und der Ablauf sind sehr professionell. Was Spaß macht, ist der große Kader. Bei jedem Training sind mindestens 40 Spieler, sodass alle Positionen vertreten sind. Dieser Konkurrenzkampf ist für mich natürlich etwas ganz Neues. Beim Amboss wusste ich, dass ich immer meine Spielzeit bekommen werde. Da muss ich mich schon umstellen. Aber sich so einem Wettkampf zu stellen, macht ja auch Spaß.

Die Longhorns waren vergangene Saison ganz nah dran am Aufstieg in die 1. Liga, mussten nur den punktgleichen Paderborn Dolphins den Vortritt lassen. Welche Ziele verfolgen Sie in diesem Jahr?

Schröder: Wir wollen guten Football spielen, sind heiß auf und haben Bock auf die Saison. Zu den genauen Ambitionen des Vereins möchte ich mich nicht äußern. Ich persönlich habe das Ziel, möglichst viel Spielzeit zu bekommen und der Mannschaft zu helfen.

Noch einmal zurück zum Amboss, um dessen Fortbestand man sich in den vergangenen Monaten durchaus sorgen konnte. Wie sehen Sie Ihren Ex-Verein?

Schröder: Ich bin da nicht mehr involviert, aber sicher, dass die es auch diesmal wieder hinbekommen werden. Der neue Vorstand ist sehr engagiert und bemüht. Und ich freue mich schon darauf, so oft wie möglich bei den Spielen auf der Tribüne zu sitzen und meine Freunde anzufeuern.

Zur Person

Tom Schröder wurde am 6. März 1996 in Wuppertal geboren, wuchs aber in Remscheid auf. Mittlerweile lebt er mit seiner Freundin in Cronenberg. Mit 13 Jahren fand Schröder den Weg zum Amboss, wo er lange nicht mehr wegzudenken war. Nun wagt der Groß- und Außenhandelskaufmann, der beim Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler in Wuppertal eine Ausbildung absolviert, ein BWL-Studium (aktuell sechstes Semester) in Bochum angeschlossen hat und dieses im nächsten Jahr zu Ende bringen möchte, bei den Langenfeld Longhorns den Sprung in die 2. Liga.