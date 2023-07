Scholz zeigt wieder echte Nehmerqualitäten

Remscheid/Kellenhusen. Die Hitze war enorm. Aber einfach aufgeben? Das passt nicht zu Michael Scholz. Hatte der Läufer des Lüttringhauser TV unlängst beim Mittsommernachtslauf des CVJM Dhünn schon seine Nehmerqualitäten gezeigt, als er sich nach einem Sturz berappelt hatte, so legte er jetzt in Kellenhusen an der Ostsee nach. Dort verbringt er noch bis zu diesem Wochenende seinen Urlaub, „gönnte“ sich aber so nebenbei einen Halbmarathon – bei Temperaturen von 28 Grad. „Es war schon heiß“, sagte Scholz, der auf eine Zeit von 1:53:23 Stunden kam. Damit wurde er Zweiter in der Altersklasse M65, war neun Minuten langsamer als ein Jahr zuvor an identischer Stelle. Der Routinier: „Es war nicht mein Tag.“