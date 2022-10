Scholz verbessert sich im Schwarzwald

Bei allen Läufen waren über 2200 Aktive am Start.

Auf eine erfolgreiche Teilnahme beim Schwarzwald-Marathon kann Michael Scholz vom Lüttringhauser TV zurückblicken. Im Vergleich zum vergangenen Jahr verbesserte er seine Zeit um 2:30 Minuten und kam nach 3:57:28 Stunden ins Ziel. Damit belegte er Rang 81 bei den Männern und wurde Vierter in der M60.

Das Rennen war morgens um 9.30 Uhr bei frischen 4 Grad gestartet worden. Scholz: „Es wurde aber schnell angenehmer und zeigte mittags 16 Grad an.“ Insgesamt waren bei allen Läufen über 2200 Aktive am Start. Bemerkenswert: Beim Marathon war eine Frau am schnellsten unterwegs. „Das hat es in der Geschichte dieser Veranstaltung noch nicht gegeben“, erzählt Michael Scholz.