Schnell Tickets für den Pokalknüller sichern

Der Termin steht. Und viele werden sich den 4. Februar dick im Kalender anstreichen. Dann nämlich steht um 19 Uhr in der Schwalbe-Arena das Viertelfinalspiel des DHB-Pokals zwischen dem VfL Gummersbach und dem Bundesliga-Konkurrenten TSV Lemgo Lippe an. Allen Dauerkarteninhabern – auch solchen, die sich bis zum 9. Januar noch eine Rückrundenkarte sichern – steht ein Vorkaufsrecht zu. Für sie hat bereits der Vorverkauf begonnen, über den sie gesondert per E-Mail informiert worden sind. Ab eben jenem 9.1. (12 Uhr) gehen alle übrigen Tickets in den freien Verkauf und können online erworben werden unter: vfl-gummersbach.de/tickets/ sowie an den üblichen Vorverkaufsstellen.