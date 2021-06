Da schnalzt der Coach mit der Zunge

In der ersten Runde des DHB-Pokals treffen die Panther auf Wilhelmshaven. Auch Lemgo und Hildesheim sind am Schwanen.

Von Peter Kuhlendahl

Es ist die Geschichte David gegen Goliath, die am Samstagnachmittag in der Sporthalle Am Schwanen in Wermelskirchen erzählt wird. Obwohl sich zwei Teams duellieren, die sich auch in der kommenden Drittliga-Saison gegenüberstehen. Die HSG Bergische Panther trifft beim Vierer-Turnier in der ersten Runde des DHB-Pokals auf den Wilhelmshavener HV.

Diese Partie steigt um 16 Uhr. Um 18.30 Uhr bekommt es Drittligist Eintracht Hildesheim mit Bundesligist TBV Lemgo. Die Sieger spielen am Sonntag (16 Uhr) in Wermelskirchen dann um den Einzug in die nächste Runde des DHB-Pokals.

Warum das Team aus Norddeutschland, das am Ende der vergangenen Saison den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga nur um einen einzigen Zähler verpasst hat, in der Partie gegen die Gastgeber der große Favorit ist, lässt sich alleine schon am Personal ablesen.

EHF-Pokalsieger steht zwischen den Pfosten

Los geht es bei den Torhütern. Da hat sich der WHV die Dienste von Primoz Prost gesichert, der vom Erstligisten Frisch Auf Göppingen gekommen ist und 2016 und 2017 den EHF-Pokal gewonnen hat. „Er wird den Kasten vernageln“, meint Panther-Trainer Marcel Mutz, der ansonsten mit der Zunge schnalzt, wenn er auf den weiteren Kader der Gäste blickt.

Da wäre zum Beispiel der frühere Wermelskirchener Tobias Schwolow. „Der hat in der letzten Saison 200 Tore geworfen“, sagt Mutz. Angebote anderer Vereine hat der Rückraumspieler nach dem Abstieg abgelehnt und seinen Vertrag verlängert. Wie auch der polnische Nationalspieler Bartosz Konitz, der während der Saison von Hagen nach Wilhelmshaven gewechselt ist. Neu im Team sind der slowenische Nationalspieler Tim Rozmann und Kreisläufer Stanko Sabljic, der in der Bundesliga schon für den Bergischen HC und den HC Erlangen aufgelaufen ist.

Dass bei den Panthern Max Weiß über reichlich Bundesliga- und Jens-Peter Reinarz über Zweitliga-Erfahrung verfügen, ändert nichts an der Tatsache, dass Mutz sein Team als krassen Außenseiter sieht: „Auch wenn dieser Satz schon oft strapaziert worden ist: Bei uns muss alles klappen und bei denen einiges schief laufen, wenn wir eine Chance haben wollen.“ Ansonsten gibt er seinen Schützlingen kleine Ziele mit auf den Weg. „Sie sollen sich auch von Rückständen nicht aus der Ruhe bringen lassen und versuchen, ihr Spiel zu machen.“ Wichtig sei auch, dass sie die Atmosphäre der wohl großen Kulisse in sich aufnehmen und genießen. Das werden aber die verletzten Justus Ueberholz und Simon Wolter von der Tribüne aus müssen. Ansonsten sind die Panther komplett.

DHB-POKAL BERGISCHER HC Der Bundesligist muss am Samstag (19 Uhr) bei der TGS Pforzheim ran. Im Falle eines Erfolges wartet dann am Sonntag der Sieger der Partie zwischen dem TuS Fürstenfeldbrück und dem HC Elbflorenz. VFL GUMMERSBACH Der Bundesliga-Absteiger bekommt es am Samstag (19.30 Uhr) in Lübeck mit dem künftigen Ligakonkurrenten VfL Lübeck-Schwartau zu tun. Auf den Sieger wartet am Sonntag entweder Drittligist Stiere Schwerin oder der Deutsche Meister SG Flensburg-Handewitt.

Auf die Kosten werden die Handballfans zudem im zweiten Spiel kommen. Auch der TBV Lemgo, der Traditionsverein aus Westfalen mit Florian Kehrmann, dem Weltmeister von 2007, auf der Trainerbank, hat einiges aufzubieten. Wie die Nationalspieler Tim Suton und Christoph Teuerkauf oder den Isländer Bjarhi Mar Elisson. Nicht auf der Platte wird wahrscheinlich weiter aus Verletzungsgründen Andrej Kogut sein, der in Remscheid geboren wurde und bei der Lenneper TG zum Handball fand.