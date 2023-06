Daniel Schmidt dankt seinen Begleitern auf dem Rad

10-Kilometer-Lauf in Leverkusen.

Remscheid./Leverkusen.-ad- Es war eine gelungene Standortbestimmung. Vielleicht sogar ein wenig mehr, als der Remscheider Daniel Schmidt zum jetzigen Zeitpunkt der Vorbereitung erwarten konnte. Er gewann beim „EVL“ in Leverkusen den 10-Kilometer-Lauf und ließ mit einer Zeit von 32:44 Minuten aufhorchen. Seinen Hauptkonkurrenten Lukas Kley (33:28 Min.) vom TV Refrath hielt er über die gesamte Zeit auf Distanz.

Schmidt befindet sich in der Vorbereitung auf den Köln-Marathon, der am 1. Oktober stattfindet. „Das sind gleichzeitig die Deutschen Meisterschaften“, sagt Schmidt, der sich in Leverkusen über ein zufälliges Treffen freuen durfte. Die Remscheider Laufurgesteine Michael Scholz und Dieter Kopp waren als Radbegleiter im Einsatz und sorgten für zusätzliche Motivation. Scholz fuhr als Tempomacher beim 10-Kilometer-Lauf in offizieller Funktion vorneweg, Kopp als „Antreiber“ gleich hinter Schmidt.

Besonders in dem Moment, als das 10er-Feld auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Fünf-Kilometer-Laufs aufliefen, war ihre Anwesenheit wichtig. Sie machten den Weg frei, Scholz mit markanter Stimme. Schmidt war unter dem Strich zufrieden: „Die Stimmung war bestens, die Organisation sehr gut. Und die Radbegleitung hat einen exzellenten Job gemacht.“

In den kommenden Wochen steht im Hinblick auf Köln und auch auf den Röntgenlauf eine intensive Trainingsphase mit kürzeren Wettkämpfen an. Stichwort Köln: Dort wird auch Schmidts Freundin Lena Bagdaschwili (ATV Hückeswagen) teilnehmen. Sie verbesserte in Leverkusen ihre Bestzeit im Halbmarathon von 1:40:05 Stunden auf 1:37:45 Stunden.