Schiri Crisopulli lernt Schiri Stegemann kennen

16-jähriger Remscheider löst seinen Hauptgewinn ausgerechnet in Bochum ein.

Er ist gerade mal 16 Jahre alt. Umso bemerkenswerter, welche aufregenden Tage gerade hinter Giuliano Crisopulli liegen. Am vergangenen Freitag hat der Schüler des Emma-Herwegh-Gymnasiums einen „Hauptgewinn“ eingelöst. Und hört gar nicht mehr auf zu schwärmen.

Doch der Reihe nach. Irgendwann hat der junge Mann gemerkt, dass es ihm mehr Spaß macht, Fußballspiele zu leiten, als selbst Fußball zu spielen. Also schwenkte er um, wurde beim SSV Bergisch Born vom Kicker zum Schiri. Zurzeit pfeift er Partien der Bergischen Leistungsklasse im Bereich der A-Junioren, steigt ab Sommer in den Verbandskader der U18 auf. Dann muss er mehrmals zu Lehrgängen nach Duisburg und wird auch seine ersten Begegnungen im Seniorenbereich leiten. In der Kreisliga A.

Und was hat es mit dem Hauptgewinn auf sich? Nun, beim Schiri-Masters in Bottrop war Crisopulli im Januar der Glückspilz gewesen. Er hatte bei der Tombola mehrere Lose erworben. Als die Gewinnerzahlen bei der Players Night auf die Leinwand gebeamt wurde – war eine von seinen dabei. Eben die, welche für den Hauptgewinn stand. Er durfte den ehemaligen Bundesligaschiedsrichter Jürgen Jansen zu einer Spielbeobachtung begleiten. Nicht ahnend, dass es eine ganz besondere werden würde.

Vor zwei Wochen wurde Crisopulli informiert, dass es zum Spiel zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund gehen würde. Wir wir längst wissen: Ein Match, welches selbst heute noch für Diskussionsstoff sorgt und in welchem die Unparteiischen im Mittelpunkt stehen sollten.

Sein Opa brachte ihn an die Castroper, wie man in Bochum sagt. Dort traf er auf Jansen, der ihn mit in den VIP-Bereich nahm. Eine kurze Kennenlernplauderei – dann ging ab in die Kabine. „Da bin ich Sascha Stegemann und seinem Team vorgestellt worden. Jürgen Jansen hat ihnen erklärt, weshalb ich dabei bin.“

Später gab es eine Kleinigkeit zu essen, ehe beide ihre Plätze einnahmen. Crisopulli: „Wir hatten einen Monitor, an welchem wir uns jede spannende Szene noch einmal anschauen konnten.“ Davon gab es reichlich, wie man weiß. Vor allem ein nicht gegebener Elfmeterpfiff für den BVB nach einem Foul an Karim Adeyemi erhitzte die Gemüter. Der junge Remscheider Schiri: „Jürgen Jansen und ich waren uns einig, dass ein Pfiff hätte erfolgen müssen.“

Später bei der Spielanalyse in der Schiedsrichterkabine durfte er nicht dabei sein: „Ich habe davor gewartet. Es hat rund 40 Minuten gedauert.“ Es gab ja auch viel zu besprechen . . . Als sein Vater ihn in Bochum wieder abholte, war Giuliano Crisopulli angefüllt mit großartigen Erlebnissen. Für ihn steht fest: „Das war eine Bereicherung für meine Schirilaufbahn.“ Er wird seine vorantreiben. Ein großes Vorbild ist für ihn Kristijan Rajkovski aus dem Kreis Remscheid: „An ihm sieht man, was im jungen Alter schon möglich ist.“