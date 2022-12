Schiedsrichter zelebrieren ihre Weihnachtsfeier

Es war wieder einmal ein stimmungsvoller Abend Am Hagen, wo die Fußball-Schiedsrichter des Kreises Remscheid ihre Weihnachtsfeier in gewohntem Rahmen zelebrierten. Nicht fehlen durfte der Nikolaus, dessen überragender Auftritt der Nummer eines Stand-up-Comedians glich. Gerd Kirchhoff bat in seiner Paraderolle unter anderem Marvin Szlapa (r.) und Marcel Schuh zum Rapport.