Schiedsrichterkontingent ist enorm gewachsen

31 Aktive habe den jüngsten Anwärterlehrgang des Kreises Remscheid absolviert.

Von Peter Kuhlendahl

Sie hatten in den vergangenen zwei Wochen an vielen Lehrgangsstunden teilgenommen und scheinbar auch daheim fleißig gebüffelt. Am Samstagvormittag haben dann 31 Aktive die praktische Schiedsrichterprüfung bestanden und könnten ab sofort dieses wichtige Amt auf den Plätzen ausüben. 30 im Kreis Remscheid. Einer im Kreis Grevenbroich/Neuss, der am hiesigen Anwärterlehrgang teilgenommen hatte.

„Damit haben wir unser Schiedsrichterkontingent mal eben um ein Drittel erhöhen können“, erklärte ein hocherfreuter Himmet Ertürk, der Vorsitzende des Kreisschiedsrichter-Ausschusses Remscheid. Ob die neuen Unparteiischen, von denen vier im Seniorenbereich eingesetzt werden können, auch alle nun sofort ihre Rolle einnehmen werden, steht indes auf einem anderen Blatt.

Für einige muss zunächst noch ein Verein gefunden werden, für den sie dann auch aktiv sein dürfen. Allerdings müssten die Clubs doch erpicht darauf sein, Schiedsrichter in ihren Reihen zu haben. Zumal vor wenigen Tagen erst wieder horrende Ordnungsgelder an die Vereine verhängt wurden, die einen sogenannten Untersoll haben. In der Spitze lagen die Ordnungsgelder bei 800 beziehungsweise 1000 Euro. „Wenn die Strafen aber niedriger ausfallen, rechnen die Clubs das durch, da sie ja die Ausstattung für die neuen Schiedsrichter übernehmen müssen“, berichtet Ertürk, der über die Milchmädchenrechnung allerdings den Kopf schüttelt.

Auf den aktuell nun ordentlichen Schiedsrichterzahlen wollen die Verantwortlichen sich allerdings nicht ausruhen. Sie werden in einem Jahr, wenn der nächste Anwärterlehrgang ins Haus steht, auch im Vorfeld wieder ordentlich die Werbetrommel rühren. Dies hatten sie auf den unterschiedlichsten Wegen gemacht. Wer bereits vorher Interesse hat, kann auch an Lehrgängen des Fußballverbandes Niederrhein teilnehmen. Weitere Informationen dazu gibt es beim Fußballkreis Remscheid.