Schiedsrichterin zeigt Einsehen bei Hitzeschlacht

Trinkpausen während des Spiels des FCR in Altenberg – im Vordergrund Finn Belzer – wurden am Samstagmittag sehr gerne wahrgenommen.

Der Landesligist FCR siegt bei Testspiel in Altenberg.

Von Peter Kuhlendahl

Bergisches Land. Gegen 14.40 Uhr am Samstag hatte Mia Madeline Schumacher ein Einsehen. Die Schiedsrichterin beendete die Hitzeschlacht im Talkessel unweit des Altenberger Doms. Dass es um einige Minuten zu früh war und auch die Trinkpausen nicht nachgespielt wurden, monierte keiner. Im Gegenteil: Die Akteure des mittelrheinischen Bezirksligisten SV Altenberg und des Landesligisten FC Remscheid waren froh, dass die Partie, welche die Gäste mit 4:0 (2:0) gewannen, über die Bühne war.

„Mir qualmen ganz schön die Socken“, erklärte FCR-Spieler Daniel Saibert beim Abgang vom Platz. Und Remscheids Trainer Ferdi Gülenc betonte: „Das war das dritte Spiel innerhalb von sechs Tagen. Das merkte man bei den Temperaturen. Ich bin aber zufrieden.“ Zumal seine Schützlinge besonders in der Offensive gute Ansätze zeigten. In der Defensive waren sie so gut wie gar nicht gefordert. FCR-Keeper Justin Weyers, der im ersten Abschnitt spielte, musste nur einmal eingreifen. Kurz vor der Pause lenkte er den Ball an den Pfosten.

Derweil musste eine Standardsituation her, um den Torreigen zu eröffnen. Michele Buscemi zirkelte den Ball bei einem Freistoß aus knapp 20 Metern an der Mauer vorbei ins Netz (21.). Zehn Minuten später zog Marvin Blume von der gleichen Stelle ab und traf zum 2:0. Die Treffer nach der Pause durch Patrick Posavec (57.) und Tristan Maresch (75.) waren dann herausgespielt.

Pech hatte FCR-Stürmer Dorian Wächter, der nach 20 Minuten den Ball an die Latte köpfte. Ansonsten zeigte er erneut eine starke Leistung. „Es macht großen Spaß hier. Und ich bin auch als Youngster prima aufgenommen worden“, erklärte der 19-Jährige. Wesentlich mehr Erfahrung bringt da schon Abwehrspieler Finn Belzer mit, der aus der Oberliga nach Remscheid gewechselt ist und die bisherige Vorbereitung lobte: „Das ist eine super Truppe hier.“ Die ist am Donnerstag wieder am Ball. Dann steht um 20 Uhr der nächste Test beim Bezirksligisten Spvg. Köln-Flittard an.

In der 77. Minute erzielte Nico Postic beim Testspiel des Bezirksligisten SSV Bergisch Born am Sonntagmittag beim westfälischen Bezirksligisten VfB Schwelm das 2:0. Was gleichzeitig auch der Endstand war, weil der Unparteiische die Partie dann abbrach. „Ihm war unwohl“, berichtete SSV-Trainer Tim Janowski, der mit dem Auftritt seines Team sehr zufrieden war. Jannik Hoffmeister hatte zum 1:0 getroffen (40.).

Einen unfreiwillig freien Sonntag hatte Bezirksligist SC Ayyildiz Remscheid. Die Partie gegen die 2. Mannschaft des SV Solingen ist ausgefallen. „Die Solinger haben Samstagabend abgesagt“, berichtete SCA-Coach Furkan Köstereli, der so kurzfristig keinen Ersatz fand.