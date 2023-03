Schiedsrichter gesucht

Auch der Bergische Handballkreis sucht dringend neue Schiedsrichter. Die Verantwortlichen hoffen, dass sich möglichst viele Interessenten beim nächsten Lehrgang einfinden. Der startet am 22. April. Bis Mitte Juni werden fünf weitere Lehrgangseinheiten stattfinden. Die theoretische Prüfung findet dann am 12. und 13. August statt. Am 19. und 18. August müssen sich die Teilnehmen in der praktischen Prüfung beweisen. Weitere Informationen und Anmeldungen: www.bergischer-hk.org. -pk-