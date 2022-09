Schiedsrichter beleidigt den Vereinsvertreter

Es war ein denkwürdiger Abend in den Räumen des Fußballkreises Remscheid. Unter dem Vorsitz von Frank Bruchertseifer, der Dirk Spiegelhauer, Joachim Fleper und Werner Koschinski an seiner Seite hatte, musste sich das Kreissportgericht mit den Umständen befassen, die zum Abbruch der Partie in der Kreisliga A zwischen dem SSV Dhünn und der 1. Spvg. Remscheid geführt hatten.