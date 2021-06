HGR II schenkt den Sieg noch her

Landesligisten mit Licht und Schatten

Von Peter Kuhlendahl

HC Wermelskirchen – Mettmann-Sport II 25:23 (9:10). Am Ende war er erst einmal richtig platt und konnte sich kaum über den Sieg freuen. Doch dann brach es aus HCW-Spielertrainer Shahrokh Rezaloo heraus: „Das war geil. Das war richtig geil, dass wir das Ding noch gewonnen haben.“ Dabei verhehlte er nicht, dass sowohl er als auch fast das gesamte Team – ein Sonderlob gab es aber für Florian Streit – einen gebrauchten Tag erwischt hatten. Ein weiterer Grund war auch, dass die Gastgeber personell arg dezimiert ins Spiel gingen. Dazu kam, dass sich die Mettmanner aus Sicht des HCW zum Teil sehr unsportlich präsentierten. Rezaloo: „Aber egal. Wir haben uns den Sieg am Ende erkämpft.“ Tore: Streit (8), Peters (6/1), Cruz Diogo (5/1), Cornelsen (3), Rezaloo (2), Wichert (1).

WMTV Solingen – HG Remscheid II 30:29 (16:13). Irgendwann kommt auch der Gutmütigste an den Punkt, an dem er nicht mehr die schützende Hand über seine Schützlinge hält. „Die sind einfach nicht landesligatauglich“, fand HGR-II-Trainer Jacek Krajnik deutliche Worte im Anschluss an die Pleite in der Klingenstadt. Nach einer schwachen Leistung und ständigem Rückstand schien die HGR doch noch die Partie zu drehen. Pascal Jäschke sorgte 90 Sekunden vor dem Ende für die einzige Führung der HGR (29:28). Der WMTV glich aus. Ballbesitz für die Remscheider, die 30 Sekunden vor dem Ende eine Auszeit nahmen. Krajnik schwor sein Team noch einmal ein, das dann prompt den Ball vertändelte und drei Sekunden vor der Schlusssirene den entscheidenden Gegentreffer kassierte. Tore: Stausberg (6), Jäschke (5), Kinder (5/1), Franz (4), Merckelbach, Bona, Müller (je 2), Pflüger (2/1), S. Raguß (1).

Wuppertaler SV – HSG Radevormwald/Herbeck 33:25 (18:14). Es war ein später Sonntagnachmittag zum Vergessen für das Team aus der Bergstadt. „Da lief durch die Bank bei uns aber auch gar nichts zusammen“, musste ein reichlich bedienter HSG-Trainer Björn Frank eingestehen. Einzig zu Beginn der Partie waren die Gäste auf Augenhöhe und konnten die Partie noch halbwegs ausgeglichen gestalten. Doch je länger die Begegnung dauerte, desto größer wurde die Fehlerquote der HSG Rade/Herbeck. „Wir sind immer wieder überlaufen worden“, berichtete der Coach mit einer großen Portion Frust.