Scheida gewinnt die DM

Was für ein Erfolg für Carolin Scheida, was für ein Erfolg für den JC Wermelskirchen! Die junge Athletin setzte sich bei den Deutschen Meisterschaften in Leipzig durch, gewann in der Klasse bis 40 Kilogramm mit drei Siegen bei der U18 den Titel. Für ihren Vereinskollegen Luke Cabecana, der sich Medaillenchancen ausgerechnet hatte, lief der Wettbewerb nicht so gut. Ein ausführlicher Bericht folgt. ad