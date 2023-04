Schalke wird wohl schon dafür sorgen

Gespräch: Hans-Jörg Wolschon möchte das Röntgen-Stadion mit vielen Zuschauern füllen.

Von Andreas Dach

Herr Wolschon, Sie sorgen beinahe im Alleingang dafür, dass die Traditionsmannschaft des FC Schalke 04 am 22. April im Röntgen-Stadion gegen ein Remscheider Legendteam antritt. Was ist Ihr Antrieb?

Hans-Jörg Wolschon: Der RGA-Sport mit seiner früheren Serie „Wer erkennt wen“ hat einen nicht unerheblichen Anteil daran. Ich hatte damals ein Foto von der B-Junioren-Kreisauswahl-Mannschaft von 1976 eingeschickt. Nach dem super Bericht, der danach folgte, habe ich mir überlegt, möglichst viele von den Jungs von damals zusammenzutrommeln. Ja, und jetzt ist es schon bald so weit.

Wie sind Sie gerade auf den FC Schalke 04 als Gegner gekommen? Sie sind erklärtermaßen Fan des VfL Borussia Mönchengladbach.

Wolschon: Ich habe im Alter von sechs Jahren begonnen mit dem Fußballspielen und damals auf schwarzer Asche gekickt. Deshalb gibt es für mich die Assoziation zum FC Schalke 04. Der Verein ist traditionell geprägt von den Kumpeln. Die Gründungsväter waren ausschließlich Bergleute. Auf Kohle geboren ist nicht nur ein Spruch. Ich selbst habe auch einmal eine Stadionführung in der Arena mitgemacht und war beeindruckt.

Wie haben Sie den Kontakt hergestellt?

Wolschon: Über einen Geschäftsfreund, der gleichzeitig auch Sponsor bei den Schalkern ist. Über ihn und weitere Mittelsmänner bin ich an Olaf Thon gekommen.

Und, wie ist Ihr Eindruck vom Weltmeister von 1990?

Wolschon: Er ist ein geiler Typ und spricht genau meine Sprache. Olaf bringt viel Herzblut für die Königsblauen ein. Wir waren uns schnell einig. Jetzt ist er schon Feuer und Flamme für das Spiel im Röntgen-Stadion.

Mit welchen Spielern die Traditionself der Knappen erscheinen wird, entscheidet sich aber erst kurzfristig.

Wolschon: Dabei bleibt es. Ich kann schon einmal versprechen: Die Schalker werden sich an meiner Abwehr die Zähne ausbeißen.

Beim RGA-Sport sind schon viele Fragen nach Eintrittspreisen und Vorverkaufsstellen eingegangen. Was können Sie konkret dazu sagen?

Wolschon: Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt zehn Euro, wobei Frauen fünf Euro zahlen müssen. Fünf Euro sind es auch für Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren. Alle unter 14 Jahren haben freien Eintritt. Bezüglich des Vorverkaufs haben sich die Planungen sehr schwierig gestaltet. Inzwischen steht fest, dass es keinen geben wird.

Ein solches Spiel zu organisieren, ist nicht nur pures Vergnügen, oder?

Wolschon: Das kann ich bestätigen. Ich habe gerade ganz schönen Stress. Zum Beispiel habe ich bislang niemanden gefunden, der die Spenden- und Sponsorengelder treuhänderisch verwalten möchte. Ich als Privatperson darf das nicht. So langsam läuft die Zeit davon. Aber ich verspreche, dass das Spiel stattfinden wird. Ich möchte meinen Traum realisieren.

Von welcher Zuschauerzahl gehen Sie eigentlich aus?

Wolschon: Ich hoffe auf mehr als 4000. Wenn es etwas weniger sind, kann ich auch damit leben. Es wird zwei Eingänge geben. Den gewohnten Haupteingang hinter der Nordkurve und auf der Seite der Pressetribüne. Helfer habe ich genug. Man braucht ja auch genügend Ordner. Zum Beispiel unterstützen mich die TS Struck. Sie stehen auch mit ihrem Namen für die Belegung des Stadions, Ausrichter und Verantwortlicher bin ich aber ganz alleine. Einlass ist um 13 Uhr, das Spiel wird um 15 Uhr angepfiffen.

Der Blick auf die Remscheider Fußball-Legenden lässt die Vorfreude auch bereits wachsen.

Wolschon: Da geht einem das Herz auf. Ich habe zum Beispiel die Tage noch mit Dieter Stachel zusammengesessen, dem deutschen Fußball-Amateurmeister von 1968 mit dem VfB Marathon. Er ist noch topfit und bekommt die Trikotnummer 68. Auch Rolli Böttger, Wolfgang Hild und Frank Locker werden im Stadion sein.

Und da sind noch einige spannende Persönlichkeiten mehr.

Wolschon: Wie Zdenko Kosanovic, Martin Bodmann, Jörg Musset, Ramazan Dagdas, Michael Röttgen, Harald Faßbender, Holger Zöllner, Luis Lopez und der Strucker Vorstand mit Kai Garschagen, Matthias Vierke und Thomas Kiepert. Und damit habe ich längst nicht alle genannt, die zum Gelingen eines wunderbaren Fußball-Nachmittags beitragen wollen.

Im Prinzip ist es ja nicht nur ein Nachmittag, sondern wird fast auch noch ein Abend.

Wolschon: Hinterher steht die Schalker Traditionsmannschaft noch für eine Autogrammstunde zur Verfügung, und beim Essen der beiden Teams werden sicherlich auch noch viele Fußballfans die Gespräche mit den Stars von früher suchen wollen. Ich freue mich schon sehr darauf.

Zur Person

Hans-Jörg Wolschon wurde am 17. Dezember 1960 in Remscheid geboren. Er ist geschieden und hat eine Tochter (28). Der gelernte Groß- und Einzelhandelskaufmann ist als Vertriebsmitarbeiter bei der Firma Flott tätig. Seit 1965 ist er Mitglied bei den TS Struck und hat es als Fußballer mit den Neuenhofern bis in die Landesliga gebracht. An der Seite von Größen wie Lollo Petermann, Mike Raumann und Martin Bodmann durfte er, gerade erst als A-Jugendlicher freigemacht, sofort in diesem gutklassigen Bereich mitwirken. Mit Ausnahme von vier Jahren beim Dabringhauser TV hat er immer für die Strucker gespielt. Auch als Beisitzer der Spruchkammer des Remscheider Fußballkreises hat er sich eingebracht.