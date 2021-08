DFB schafft Grundlagen für Entscheidung des FVN

Mehr Flexibilität in der Spielordnung.

Wie auch immer die Saison der Fußballer wegen Corona – weder auf höchster noch auf Kreisebene ist bislang eine Entscheidung gefallen – beendet und gewertet wird: Der Deutsche Fußball-Bund hat nun erst einmal die Grundlagen geschaffen, um flexibler zu sein. Die offizielle Spielordnung, die auch im Amateurbereich zur Geltung kommt, wurde in einigen Paragrafen angepasst.

Zum Beispiel im Bereich der Saisonwertung (§ 4). Dort können die Verbände nun selber entscheiden, wie sie in Sachen Auf- und Abstieg vorgehen wollen. Oder auch den terminlichen Beginn und das Ende der Spielzeit (§ 7) betreffend. Galt bislang der 30. Juni als Abschluss einer Saison und der 1. Juli als Startpunkt, so sind für die aktuelle Spielzeit Ansetzungen nach dem 30. Juni möglich. Ähnlich verhält es sich beim Thema Vereinswechsel. Sowohl der Zeitraum (§ 16), in dem Transfers stattfinden dürfen, als auch die Regelung, dass ein Spieler nach sechs Monaten ohne Pflichtspiel frei ist (§ 17), können von den Verbänden angepasst werden. Nun bleibt für alle abzuwarten, wie der FVN mit dieser Flexibilität umgeht. fab