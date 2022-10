SC Ayyildiz spielt am Freitag

Axel Kilz lebt nicht nur in Ronsdorf, er schätzt auch die Qualitäten des dort ansässigen Wuppertaler Fußballvereins hoch ein. Vor dem Aufeinandertreffen des SC Ayyildiz mit dem TSV Ronsdorf am Freitag um 20 Uhr auf der Sportanlage Honsberg sagt der Coach des SCA: „Für mich handelt es sich um das stärkste Team in der Bezirksliga.“