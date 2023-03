SCA: 1:1 – Punkt kann noch wichtig sein

Was sich erst einmal mager anhören mag, kann in der Endabrechnung noch wichtig werden. Nach dem 1:1 (1:0) gegen den SSV Berghausen sagte Trainer Axel Kilz: „Den Punkt nehmen wir mit.“ Ein Zähler für den SC Ayyildiz, der sich leicht auch auf drei hätte erhöhen können. Fatih Kurt hatte die Heimmannschaft nach 38 Minuten in Führung gebracht, die Gäste nach 52 Minuten ausgeglichen.