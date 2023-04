SCA: Fatih Kurt vergibt möglichen Sieg

Schade! Für den SC Ayyildiz wäre mehr als eine bittere 1:4 (0:1)-Niederlage möglich gewesen. Doch die 1. Spvg. Solingen-Wald nutzte ihre Chancen im Gegensatz zu den Gästen eiskalt aus. Zwar hatte Fatih Kurt per Strafstoß mit seinem 23. Saisontreffer zum 1:1 ausgeglichen (52.). Doch kurz vor Schluss vergab Kurt auch noch die dicke Möglichkeit zur Führung (80.), während die Gastgeber im Gegenzug erneut zuschlugen. SCA-Trainer Axel Kilz war bedient: „Wir haben kompakt gestanden, hatten aber leider unnötige Ballverluste.“ So fielen noch zwei Tore in der Nachspielzeit. Kilz verteilte ein Extralob an Mohamed Ali Bouzraa: „Unser A-Jugendlicher Ali hat ein super Spiel gemacht.“ pb