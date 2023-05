SCA: Fatih Kurt rettet einen Punkt

Der Torjäger sicherte den Remscheidern den Ausgleich und den Punkt.

Nur gut, dass Fatih Kurt doch wieder in den Kader des SC Ayyildiz zurückgekehrt ist. Der Torjäger sicherte den Remscheidern beim 2:2 (0:1) bei Germania Wuppertal drei Minuten vor dem Schlusspfiff mit seinem Treffer einen Punkt. Und damit die Hoffnung auf den Verbleib in der Liga. „Wir haben zwei Punkte Vorsprung gegenüber Rade. Und die gilt es jetzt zu verteidigen“, sagte Trainer Axel Kilz.

Sein Team hatte Moral bewiesen, war nach Rückständen (35./80.) zweimal zurückgekommen. Was für ein intaktes Gefüge spricht. Erst hatte Fehmi Cengiz ausgeglichen (51.) und in der Schlussphase dann eben Fatih Kurt. Dass es vonseiten des SSV Bergisch Born (1:4 gegen den Dabringhauser TV) nicht die erhoffte Schützenhilfe gegeben hatte, wurde von ihm nicht weiter kommentiert: „Wir müssen uns alleine auf uns selbst verlassen.“ Gegen kampfstarke Wuppertaler hielt der SCA immer dagegen. Was den Coach sehr erfreute: „Die Mannschaft lebt, und ich kann ihr nur ein großes Kompliment machen.“ ad