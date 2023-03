SC Ayyildiz verlängert mit Trainer Axel Kilz

Bei einem gemeinsamen Frühstück in Wuppertal wurde Einigung erzielt. Axel Kilz wird auch in der Spielzeit 2023/2024 als Trainer des Fußball-Bezirksligisten SC Ayyildiz Remscheid fungieren. „Er bleibt ein weiteres Jahr bei uns“, teilte Geschäftsführer Bülent Atsan mit, der an der Seite seiner Vorstandskollegen ein sehr angenehmes Gespräch mit Kilz geführt hatte.