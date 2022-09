SC 08 Rade will auf eine Achterbahn verzichten

Spiele in Bezirksliga und Kreisliga A.

Von Andreas Dach

Die Spiele an einem Freitagabend auf eigenem Gelände sind dem SC 08 Radevormwald nicht unlieb. „Es kommen mehr Zuschauer, und die Atmosphäre ist gut“, sagt Zdenko Kosanovic, der Trainer des Fußball-Bezirksligisten. So soll es auch an diesem Freitag sein, wenn der BV Gräfrath um 19.45 Uhr am Kollenberg zu Gast ist.

Mal schauen, ob die Anhängerschaft wieder ein Achterbahnspiel des SC 08 zu erleben bekommt. „Auf Dauer geht das nicht gut“, blickt Kosanovic auf die jüngste Partie bei Bayer Wuppertal zurück. Sie wurde mit 5:4 gewonnen. Nach einer 2:0-Führung und einem 2:4-Rückstand. Das war nichts für Fußballfans mit Bluthochdruck. Diesmal soll es nicht so hektisch werden. Kieran Boßhammer hat Gelb-Rot gesehen, muss einmal aussetzen. „Er hat etwas Falsches gesagt“, nennt Kosanovic den Grund für die Ampelkarte.

Zu einem vereinsinternen Duell kam es in der Fußball-Kreisliga A. Am Mittwochabend setzte sich TuRa Süd gegen die eigene Zweitvertretung erwartungsgemäß deutlich mit 6:2 (2:0) durch. Die Tore erzielten Salvatore Longobucco (7.), Muhammed Sen (34.), Pio Franciosi (50.), Biagio Cantelli (51./88.) und Gabriele Nazzareno (64.). Für die Zweite trafen Philipp Dorfmüller (53.) und Mevlan Aliji (62.).