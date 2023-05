SC 08 Rade trennt sich von Zdenko Kosanovic

Bezirksliga: Am drittletzten Spieltag spitzt sich die Lage für drei Teams zu.

Von Fabian Herzog

Bezirksliga: SC 08 Radevormwald – SF Baumberg II (Sa., 16.30 Uhr, Kollenberg). Knapp 48 Stunden vor der immens wichtigen Partie entschloss sich der SC 08 dazu, Trainer Zdenko Kosanovic von seinen Aufgaben zu entbinden. „Es ist uns sehr, sehr schwergefallen“, erklärt der Vorsitzende Frank Dombrowski. „Aber wir mussten im Sinne des Vereins handeln und hoffen jetzt auf einen Impuls.“ Er selbst wird die Rolle als Interimstrainer übernehmen und lobte „Kosa“ in den höchsten Tönen: „Es war keine Entscheidung gegen ihn. Im Gegenteil. Ich habe selten einen Trainer erlebt, der sich so engagiert hat. Und seine sportliche Kompetenz ist ja eh unbestritten.“ Kosanovic selbst sagte: „Ich habe vollstes Verständnis. Schließlich geht es nicht um meine Person, sondern darum, dass die Mannschaft die Klasse hält.“

Mit 28 Punkten belegen die Rader weiter den ersten Abstiegsplatz. Die Konkurrenten Ayyildiz Remscheid (30), Dabringhausen (32) und Baumberg II (33) sind vor dem drittletzten Spieltag aber noch in Schlagdistanz.

Bezirksliga: SSV Bergisch Born – Dabringhauser TV (So., 15.30 Uhr, Born). Zweieinhalb Wochen nach dem Kreispokal-Halbfinale treffen beide Mannschaften erneut aufeinander. „Hoffentlich wiederholt sich aber nicht auch das Ergebnis“, sagt DTV-Coach Patrick Grün, der mit seinem Team 0:4 verloren hatte. Vor Optimismus strotzt er aber nicht gerade: „Es wird für uns ein blanker Kampf ums Überleben.“ Ein Grund sei, dass Marcel Maier (Knöchel, Saisonende), Natale Gargiullo (privat verhindert) und Hakan Özkan (Knie) fehlen. Zum anderen bereitet Grün die zuletzt gezeigte Einstellung Sorgen: „Wir müssen wieder das auf den Platz bringen, was uns stark gemacht hat.“ Dass sich der Verein im Sommer von ihm trennt, soll keinen Einfluss haben.

Einstellen kann sich der DTV auf eine Menge Gegenwehr. „Wir werden alles geben“, verspricht SSV-Trainer Tim Janowski, für dessen Team es in der Liga zwar um nichts mehr geht, aber noch das Kreispokalfinale am Donnerstag in Reinshagen wartet. Deswegen wurde dort am Donnerstag auch trainiert. Nico Postic (5. Gelbe) und Yannik Wylezol (privat verhindert) fehlen, dafür sollen die zuletzt verletzten Marius Müller und Ruben Schmitz-Heinen Spielpraxis sammeln. Als Abgänge vermelden die Borner Anis Geus (SSV Dhünn) und Kevin Kilter (SV 09/35). Gesucht wird nun noch ein Torhüter.

Bezirksliga: Germania Wuppertal – SC Ayyildiz (So., 14 Uhr). Mit dem 2:2 in Ronsdorf haben die Remscheider ein Zeichen gesetzt. „Für die Moral war das wichtig“, glaubt Trainer Axel Kilz. Aber: „Wir sind noch lange nicht am Ziel.“ Deswegen will man erneut auf Wuppertaler Boden zuschlagen. „Sicherlich ist da auch etwas möglich“, sagt der Coach. Abhängen könnte dies von Luca Lenz, der im Winter vom SCA zu Germania gewechselt ist. Kilz: „Ich habe aber gehört, dass er aus privaten Gründen nicht dabei ist.“

