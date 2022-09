SC 08 Rade gewinnt Krimi bei Bayer

Der SC 08 Radevormwald gewann die Partie bei Bayer Wuppertal durch einen späten Treffer von Fynn Schneider (90.+4) mit 5:4 (2:2). „Wir haben viel Druck gemacht und dem Gegner den Schneid abgekauft“, lobte Rades Trainer Zdenko Kosanovic. So gingen die Kollenberger schnell durch Titus Hoffmann (4.) und Yannik Korselt (12.) mit 2:0 in Führung. „Aber dann haben wir die junge Bayer-Elf spielen lassen“, monierte „Kosa“. So drehte der Gastgeber den Rückstand innerhalb von 25 Minuten in eine 4:2-Führung. „Danach haben wir die Sache wieder kämpferisch gelöst und zudem von unseren guten Standards profitiert“, bilanzierte der Rader Coach. Joel Schneider (73.) und Berkay Colak (82.) erzielten die Tore zum 4:4, ehe der umjubelte Siegtreffer fiel. pb