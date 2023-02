SC 08: Punkt in doppelter Unterzahl

-pk- Wahnsinn! Zdenko Kosanovic, der Coach des SC 08 Radevormwald, dürfte nach dem 2:2 (0:1)-Remis beim TSV Solingen auch am Montag noch mit einem breiten Grinsen aufwachen: „Ein ganz großes Lob an alle.“ Bis in die Nachspielzeit lagen die Rader beim TSV Solingen nach einem Foulelfmeter (34.) und einem Gegentreffer in der 68. Minute im Rückstand.