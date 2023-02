SC 08 plant Großturnier

Beim SC 08 Radevormwald fiebert man schon jetzt dem 1. April entgegen: Dann trägt der Verein nach dreijähriger Abstinenz seinen Sparkassencup aus. Ab 10 Uhr treten in der Hermannstraße in zwei Hallen 16 E-Jugend-Teams in vier Gruppen gegeneinander an. Alle möchten den Wanderpokal der Sparkasse Radevormwald/Hückeswagen gewinnen.