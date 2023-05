SC 08 jubelt in der Nachspielzeit

Es war nur ein Punkt, der aufs Tabellenbild keine gravierenden Auswirkungen hat. Nach dem 1:1 (0:0) des SC 08 Radevormwald gegen die SF Baumberg II war bei den Bergstädtern trotzdem eine gewisse Aufbruchstimmung spürbar. Weil der Ausgleich von Daniel Kalteis erst tief in der Nachspielzeit fiel (90.+5), die Serie von fünf Niederlagen am Stück im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Zdenko Kosanovic gestoppt werden konnte und sich so endlich mal wieder ein positives Gefühl breitmachte.