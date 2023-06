SC 08: Die Unabsteigbaren steigen ab

Am letzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga muss Rade dran glauben – Ayyildiz rettet sich.

Von Fabian Herzog und Peter Kuhlendahl

Bergisches Land. Der SC 08 Radevormwald ist abgestiegen. Da auch die Konkurrenten SC Ayyildiz und SF Baumberg II zeitgleich gewannen, müssen die Bergstädter den bitteren Gang in die Kreisliga antreten.

SC 08 Radevormwald – Dabringhauser TV 4:0 (2:0). Wenn 22 Spieler nach einer Fußballpartie mit gesenktem Haupt vom Platz schleichen, muss Außergewöhnliches passiert sein. Wie am Sonntagnachmittag am Kollenberg, wo der SC 08 aus der Bezirksliga abstieg. Trotz des klaren Derbysieges am letzten Spieltag. Um 17.26 Uhr hatte es die Unabsteigbaren, die in den letzten Jahren regelmäßig noch die Klasse gehalten hatten, erwischt. „Wir sind sicherlich nicht heute abgestiegen“, sagte der niedergeschlagene Kapitän Joel Schneider mit Tränen in den Augen. Währenddessen richtete der Vorsitzende Frank Dombrowski den Blick nach vorne: „Wir werden jetzt ein Trauer-Bier trinken und dann geht’s weiter. Wir hoffen, dass wir den Kader zusammenhalten können.“ Sicher ist allerdings, dass Keeper Yannik Prahl den Verein verlässt. Er wohnt in Sprockhövel und will den Aufwand verringern.

Bis weit in die Schlussphase wollten die Gastgeber nichts von den Ergebnissen auf den anderen Plätzen wissen. Schließlich wollten sie erst einmal die eigenen Hausaufgaben machen. Dies gelang durchaus eindrucksvoll, weil Fynn Schneider (5./39./88.) und Joel Schneider (64.) trafen.

Dies gelang allerdings in dieser Höhe auch, weil die Gäste ein schwaches Bild abgaben. Yusuf Kayas Bezeichnung „Sommerfußball“ beschrieb den DTV-Auftritt ganz gut. Nachdem sich Patrick Grüns Team am vorletzten Spieltag bereits gerettet hatte, brachte es im letzten Spiel des scheidenden Trainers wenig bis gar nichts auf dem Platz. Da konnte Sturmspitze Justin Lüdtke noch so sehr an die Ehre seiner Mitspieler appellieren.

„Wenn Teile der Mannschaft am Samstagabend lieber zum Remscheider Musikfestival gehen, wundert einen nichts mehr“, sagte Grün bedient. Wobei er mit der Aufstellung möglicherweise auch ein falsches Signal gesetzt hat. So stand erstmals Niklas Wurth im Tor.

BV Gräfrath – SC Ayyildiz Remscheid 2:4 (1:2). Mit einem letzten Kraftakt sicherten sich die Remscheider die Klasse. „Es war ein hartes Stück Arbeit“, konstatierte Trainer Axel Kilz, der mit Blick auf die vergangenen Wochen zugab: „Ich bin grauer geworden.“

Haci Köseoglu brachte Ayyildiz früh in Führung (5.), worauf die Solinger mit dem 1:1 schnell eine Antwort parat hatten (9.). Ein Doppelpack von Torjäger Fatih Kurt (27., Handelfmeter/55.) brachte die Gäste dann aber endgültig auf Kurs. Daran änderte auch der Gräfrather Anschluss nichts (61.). Den Sack zu machte der überragende Abdulkadir Avan, der die anderen drei Treffer vorbereitet hatte. Kilz: „Wahnsinn, welches Pensum der Junge abgespult hat.“

ASV Mettmann – BV Burscheid 10:2 (5:1). Beim Meister und Landesliga-Aufsteiger kassierten die Burscheider noch einmal eine deutliche Niederlage. Nach dem schnellen 0:2-Rückstand (3./9.) gelang zunächst der Anschlusstreffer (12.). Doch zur Pause hatte der Favorit dann alles klar gemacht. Innerhalb von acht Minuten baute Mettmann dann die Führung auf 9:1 aus (48./50./53./56.). Das 2:9 (77.) war nur noch Ergebniskosmetik.

SSV Bergisch Born – 1. Spvg. Solingen-Wald 5:1 (3:0). SSV-Coach Tim Janowski hatte zum Saisonfinale noch einmal gute Laune: „Das war ein prima Abschluss. Und ich freue mich auch, dass Anis noch mal getroffen hat.“ Geus, der Born in Richtung des Aufsteigers Dhünn verlässt, gelang ein Doppelpack (12./24.). Das schaffte auch Aleksandar Stanojevic (3./65.). Den Schlusspunkt setzte Dustin Köhler (89.).