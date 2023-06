SC 08: Die Alten Herren wollen den dritten Sieg

Die Alten Herren können den kommenden Freitag kaum erwarten.

Radevormwald. Dann geht es für die Fußballer nach Zeltingen/Rachtig, wo sie sich anschicken, den Mittelmoselpokal zum dritten Mal nach 2017 und 2019 zu gewinnen. Im vergangenen Jahr war es Silber geworden, diesmal soll wieder der große Wurf gelingen.

Mit einer Rekordteilnehmerzahl von 30 Personen – darunter auch vier Frauen und zwei Kinder – macht man sich auf den Weg an die Mosel. Obmann Alfred Palt und Reiseleiter Jürgen Becker wollen dafür sorgen, dass es der fröhlichen Reisegruppe an nichts fehlt. Schon jetzt schickt man seitens des SC 08 ein Dankeschön an den Ausrichter: „Logistik und Organisation sind mega.“ -ad-