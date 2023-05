Sascha Odina: Doch keine Zukunft in Schwelm

-fab- Noch am Rande des Kreispokalfinales im Stadion Reinshagen an Christi Himmelfahrt hatte er im Gespräch mit dem RGA erzählt, „mindestens ein weiteres Jahr“ beim VfB Schwelm bleiben zu wollen. Um so überraschender kommt nun Sascha Odinas Ankündigung, das Kapitel beim westfälischen Fußball-Bezirksligisten doch schon in diesem Sommer zu beenden. „Ich möchte mich nicht an der Nase herumführen lassen“, begründete er auf Nachfrage.