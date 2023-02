Samos Frauen wollen den Titel verteidigen

Am Samstag ist am Fürberg in der Bundesliga Spannung angesagt.

Von Andreas Dach

Es soll ein großer Tag werden. Wieder einmal. Auf den Gewinn der Deutschen Meisterschaft vor einem Jahr wollen die Sportkeglerinnen des RSV Samo an diesem Samstag den zweiten Titel folgen lassen. Am letzten Spieltag der Endrunde kommt es ab 12 Uhr auf der Anlage am Fürberg zur Entscheidung. Der RSV, die KF Oberthal, der KC 87 Wieseck und die KSF 62 Wuppertal wollen ihre sportliche Klasse unter Beweis stellen. Wobei alleine die Gastgeberinnen und Oberthal noch für den DM-Titel in Frage kommen. Die beiden deutschen Vorzeigeteams sind punktgleich.

„Wir haben über die komplette Saison konstant gute Leistungen gezeigt“, sagt Spielerin und Sprecherin Carmen Ziemke. „Diese wollen wir nun krönen.“ Was für den RSV Samo spricht: Die Heimweste ist weiß. Bislang sind alle Partien auf den Bahnen am Fürberg mit 3:0 gewonnen worden. Noch einmal Ziemke: „Wir spielen dort immer hohe Zahlen.“ Hingegen haben alle Gastteams dort regelmäßig ihre Schwierigkeiten. Die Bahnen verlangen höchste Konzentration.

Maike Killadt, Tanja Bock, Sarah Ziemke, Annika Hilkmann, Bettina Schöpp, Carmen Ziemke und Ersatzspielerin Sabine Ziemke sind voll auf den Wettbewerb fokussiert, der in sechs Blöcken mit je einer Akteurin pro Mannschaft gespielt wird. Pro Block ist mit einer Spieldauer von einer Stunde zu rechnen. Was bedeutet: Die Entscheidung dürfte gegen 18 Uhr fallen. Carmen Ziemke verdeutlicht, dass es aber auch Abweichungen geben kann: „Zuletzt in Wieseck haben wir sogar bis 18.40 Uhr gespielt.“

Wie auch immer: Am Ende soll der große Triumph gefeiert werden. Wie auch schon im vergangenen Jahr könnte die Deutsche Meisterschaft mit einer Übernachtungsparty in den Räumlichkeiten des RSV zelebriert werden. Allerdings gibt es Unwägbarkeiten personeller Art. Durchaus möglich, dass man sich deshalb in kleinerem Kreis kurzfristig für eine Feier in der Düsseldorfer oder Kölner Altstadt entscheidet. Erst einmal muss ja gewonnen werden. Und Oberthal wird sicher nichts freiwillig abschenken und nach seiner Chance suchen.

Gibt es schon Planungen, wie es mit den Samo-Keglerinnen in der kommenden Saison weitergeht? Ziemke verrät: „Prinzipiell würden wir gerne so weitermachen.“ Zumal mit Corinna Frenzel eine Rückkehrerin begrüßt werden kann. Vielleicht schafft man ja bei der Ballermann-Tour im Juni schon Klarheit darüber . . .