Samo legt im Krimi vor

Remscheid/Gelsenkirchen.-ad- Hitchcock? Durbridge? Nein, ein Krimi-Altmeister stand beim Saisonauftakt der Kegelfrauen des RSV Samo in der Bundesliga nicht Pate. Sie ganz alleine sorgten in einer mitreißenden Partie für den Spannungsbogen. „Das war kinoreif“, meinte Sarah Ziemke nach dem hauchdünnen 4989:4985-Erfolg bei Aufsteiger KV Gelsenkirchen. Auf höchstem Niveau lieferten sich die beiden Teams einen unfassbaren Schlagabtausch. Mit dem besseren Ende für den RSV, der seinen Titel in dieser Saison verteidigen möchte. „Das war der Grundstein“, sagte Sarah Ziemkes Schwester Carmen. Beide gehörten dem nervenstarken Team an.