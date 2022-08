Samo ist schon gut drauf

-ad- Die Sommerpause ist beendet. In den Meisterschaftsbetrieb sind die Sportkegler des RSV Samo allerdings noch nicht eingestiegen. Stattdessen erlebten sie den Wettkampfcharakter in Form eines Vergleichskampfs gegen die Sport-Union Witten. Ausgetragen in vier Blöcken mit je zwei Streichergebnissen. Das Team vom Fürberg zeigte sich auf der heimischen Anlage gegen den Gegner aus der Westfalenliga schon gut in Schuss, gewann mit 4883:4541.