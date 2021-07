Samo freut sich über Zusatzpunkte

Bundesliga, Frauen: KSF Wuppertal – RSV Samo 5061:4933 (40:36, 2:1); Preußen Lünen – RSV Samo 4687:4561 (45:33, 2:1). Gleich im Doppelpack mussten die Remscheiderinnen in der höchsten deutschen Liga ran. In beiden Auswärtspartien kassierten sie dann aber Niederlagen. Allerdings holten sie in beiden Partien den wichtigen Zusatzpunkt. Dafür zeigten sich in Wuppertal Sarah Kremer und Bettina Schöpp verantwortlich. In Lünen war auf den starken Mittelblock, der aus Tanja Bock und Melanie Zimmer bestand, Verlass. RSV: Tanja Bock (10/12 Einzelwertungspunkte), Sarah Kremer (9/4), Bettina Schöpp (8/3), Sandra Gsodam (5/2), Melanie Zimmer (3/11), Carmen Ziemke (1), Corinna Frenzel (1).