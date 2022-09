Samo feiert Erfolge

Auf ein erfolgreiches Wochenende können die Sportkegler des RSV Samo zurückblicken.

In der Rheinland-Liga mussten sie sich zwar mit 1:2 (4569:4696) geschlagen geben, gewannen aber den begehrten Zusatzpunkt. Samo: Stern (830 Holz/11 Einzelwertungspunkte), Würker (804/9), Girke (761/7), Thiesse (750/5), Hartmann (724/3), Butz (700/1).

Die 2. Mannschaft siegte überraschend mit 3:0 (3060:3031) in der Oberliga beim KSC Wuppertal II. Samo II: Stern (811/8), Stieg (777/6), C. Ziemke (776/5), S. Ziemke (696/1). In der Bezirksliga bezwang die Dritte den KV Wülfrath mit 2:1 (2620:2552). Samo III: Thiesse (723/7), Bolz (657/6), Kolpacz (629/4), Freihoff (611/3). pk