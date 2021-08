Salpetro überwintert auf Platz eins

Nick Salpetro (Born, l.), hier im Duell mit Matthias Block vom SSV Dhünn, führt die Torjägerliste an.

Der Torjäger des SSV Bergisch Born geht mit einer knappen Führung in die Pause.

Von Peter Brinkmann und Andreas Dach

Fußball im Kreis Remscheid am kommenden Wochenende? Der Blick aus dem Fenster verbietet es, daran zu glauben. Insofern macht es Sinn, schon jetzt zu schauen, wer im Kampf um den Goldenen Schuh des RGA im neuen Jahr nach jetzigem Stand die besten Karten haben könnte.

Nick Salpetro vom SSV Bergisch Born hat erst einmal bis Anfang März 2018 die Spitzenposition. Beim irre spannenden Wettstreit um die begehrte RGA-Torjägertrophäe überwintert der Borner mit 18 Treffern, die er überwiegend in der zweiten Hälfte der Hinrunde erzielen konnte. Zuletzt bewies Salpetro mit einem Dreierpack gegen den TS Struck seine Klasse.

Hot ist ein denkwürdiger Auftritt gelungen

Doch direkt dahinter lauert mit Semir Hot vom Hastener TV ein emsiger Konkurrent. Der Hastener hat bisher 17-mal die gegnerischen Schlussmänner überlistet und profitierte vor allem von seinem denkwürdigen Auftritt Anfang November, ebenfalls gegen die TS Struck, als ihm sagenhafte neun Tore gelangen. Auf der dritten Position hat Ahmet Gülmez (SC Ayyildiz, 14 Tore) schon einigen respektablen Abstand, sollte jedoch im Auge behalten werden.

Dagegen seit längerer Zeit Ladehemmung hat Zakaria Soumah vom Dabringhauser TV II. Nach gutem Saisonstart lag der DTVer mehrfach auf dem ersten Rang, konnte seine 12 Treffer zuletzt jedoch nicht mehr erhöhen.

Man darf gespannt sein, wer sich am Ende der Spielzeit als Nachfolger von Titelverteidiger Patrick Kunde präsentieren wird, der in der Vorsaison für den VfB Marathon Remscheid wie am Fließband traf.

Die aktuellen Platzierungen:

1. Nick Salpetro (SSV Bergisch Born, 18 Treffer).

2. Semir Hot (Hastener TV, 17 Treffer).

3. Ahmet Gülmez (SC Ayyildiz RS, 14).

4. Zakaria Soumah (Dabringhauser TV II), Carmelo Salpetro (Born, je 12).

5. Marcel Niebch (Ülküspor RS), Christian Nippel (SSV Dhünn, je 11).

6. Aleksandar Stanojevic (FCR), Serkan Özkan (DTV), Max Esgen (SSV Dhünn), Recep Kalkavan, Fatih Yamak, Cemal Öztürk (SCA, je 10).