Saisonfinale wartet auf VfL und BHC

Bergisches Land. Im 17. und damit letzten Heimspiel dieser Bundesligasaison setzte sich der VfL Gummersbach in der zum zwölften Mal ausverkauften Schwalbe-Arena mit 35:32 (16:15) gegen Frisch Auf Göppingen durch und festigte damit vor der finalen Partie am Sonntag (15.30 Uhr) beim bereits feststehenden Absteiger GWD Minden den zehnten Tabellenplatz. Der Aufsteiger erlebte gegen die Schwaben ein Wechselbad der Gefühle, lag phasenweise zurück (2:6, 6./24:25, 44.), kam aber immer wieder auch stark auf und entschied das Spiel per Kraftakt für sich. Zusätzlichen Grund zum Jubel hatten der VfL und seine Anhänger aufgrund einer besonderen Auszeichnung: Gudjon Valur Sigurdsson wurde von der Liga zum zweiten Mal in Folge zum Trainer der Saison gekürt.