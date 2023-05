Saison endet mit einem Sieg und zwei Remis

Die Spiele in der Ober- und Verbandsliga.

Von Andreas Dach

Oberliga: HSG Radevormwald/Herbeck – Rheydter TV 24:24 (11:8). Interimstrainer Karsten Schülzke bedauerte nach dem Spiel: „Schade, dass es nur zu einem Punkt gereicht hat.“ Hatte die HSG doch als bereits feststehender Absteiger eine richtig gute Partie hingelegt und fast immer geführt. Zum Teil sogar mit vier Toren Differenz (6:2, 14.). Letztlich war man dann aber sicherlich noch froh, dass Jolie Krause zwei Sekunden vor dem Abpfiff der Ausgleich gelang.

Sehr emotional ging es beim Abschied dreier verdienter Spielerinnen zu. Jasmin Barenberg beendet ihre Laufbahn, Christiane Ackermann wechselt zum TV Ratingen, und Anna Hülsmann schließt sich dem TV Witzhelden an. Tore: Ackermann (9/5), Barenberg (5/1), Heilmann (3), Berghaus, Schnepper (je 2), Voss, Kevenhörster, Krause (je 1).

O berliga: HSV Überruhr II – Bergische Panther 22:26 (11:16). Dinge gibt es . . . Da führten die Panther-Frauen zur Pause klar und deutlich mit fünf Toren Differenz, um zwölf Minuten später in Rückstand geraten zu sein (18:19). „Woran das lag, können wir nicht erklären“, gab Frauenwart Christian Schmitz zu. „In der Phase klappte gar nichts.“ Vielleicht ja daran, dass in einem letzten Saisonspiel alles möglich ist. Also auch eine gute Reaktion. Die gab es von den Gästen, die sich mit dem Sieg den Wunsch erfüllten, die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz zu beenden. Tore: van Nooy (8), Birkenbeul (5/4), Pfeiffer (4), P. Schmitz (3), Sahbaz, A. Schmitz (je 2), Völkel, Ern (je 1).

Verbandsliga: Mettmann Sport – Wermelskirchener TV 21:21 (10:11). Mit dem Remis kann man beim WTV gut leben. Zumal die personelle Situation kaum Wechselmöglichkeiten bot. Vielleicht wird man sich ein wenig über die Phase ärgern, als man mit 14:11 führte (38.), aber den Sack trotz doppelten Überzahlspiels nicht zumachte. „Da hätten wir das Spiel entscheiden können“, meinte dann auch Trainer Oliver Elitzke. Kämpferisch sei es von seiner Mannschaft auf jeden Fall eine „super Leistung“ gewesen. Die war vor allem in den letzten Spielminuten nach Rot für Janine Held (57.) nötig. Elitzke zum Feldverweis: „Kann man geben, muss man aber nicht.“ Tore: Kupplich (7), Held, Bersau (je 5), Jennrich (2), Schriever, Vila Nova Vital (je 1).