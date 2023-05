RW will nächsten Sieg

Mit dem 9:0-Kantersieg am vergangenen Wochenende zum Saisonauftakt in der Niederrheinliga in Korschenbroich haben sich die Herren 60 von Rot-Weiß Remscheid an die Tabellenspitze gesetzt. Und den Platz an der Sonne möchten sie auch an diesem Samstag (14 Uhr, Hägener Straße) verteidigen. „Wir wollen natürlich gewinnen“, sagt Teamsprecher Michael Rohwer vor der Aufgabe gegen die 2. Mannschaft des Rochusclub Düsseldorf. Optimistisch stimmt die Remscheider, dass sie vor dem ersten Heimspiel der neuen Saison keine personellen Probleme haben. pk