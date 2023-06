RW setzt auf vierten Erfolg

Remscheid. Die Konstellation im Abstiegskampf der Regionalliga hat zur Folge, dass aus der Niederrheinliga gleich drei Teams absteigen müssen. „Das wird noch ein entsprechendes Hauen und Stechen geben“, meint Michael Rohwer, der Teamsprecher der Herren 60 von Rot-Weiß Remscheid, die an diesem Samstag (14 Uhr, Hägener Straße) Germania Hoisten empfangen. Die Gäste haben nach drei Niederlagen nur noch wenig Hoffnung auf den Klassenerhalt. Die Remscheider schielen nach drei Siegen in vier Partien derweil noch ganz noch oben. Rohwer: „Hoisten wird aber in Bestbesetzung antreten und noch einmal alles geben. Wir werden entsprechend dagegenhalten.“ -pk-