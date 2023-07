Rune Raab ist jetzt eine erwachsene Stechmücke

Rune Raab hat den Sprung zu den Senioren geschafft.

Remscheid./Essen. Der Eishockeyspieler, der mit seiner Familie in Remscheid lebt, ist beim ESC Moskitos Essen von der Jugend in die 1. Mannschaft befördert worden. Dort, beim Oberligisten, wird er künftig das Trikot mit der Nummer 20 überstreifen und sagt: „Ein Traum geht für mich in Erfüllung.“ Nach eigenen Angaben spüre er das Vertrauen des Vereins und des Trainers.

Damit er die nötige Spielpraxis bekommt, wurde von Essener Seite eine Kooperation mit dem klassentieferen Regionalligisten Neusser EV vereinbart, wo er auch zum Einsatz kommen wird. Das soll Raab helfen, den enormen Sprung zu den Erwachsenen schneller zu bewältigen. Durchaus möglich, dass Raab künftig sogar mehrere Partien an einem Wochenende absolvieren muss.

Schon in der zurückliegenden Saison war der junge Spieler zweimal in den Kader des Oberligisten berufen worden, hatte seine Sache gegen die Hammer Eisbären und die Hannover Scorpions gut gemacht. So gut, dass er jetzt dauerhaft dabei ist und perspektivisch zu einem wichtigen Faktor werden soll. -ad-